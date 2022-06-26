По словам менеджера, Шатунов изначально предложил записаться добровольцами в Донбасс Фото: Анна Майорова © URA.RU

Солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов хотел поехать в Донбасс с самого начала спецоперации РФ на Украине. Об этом рассказал директор певца Аркадий Кудряшов.

Он отметил, что «Юра был патриотом». Изначально заявление певца шокировало Кудряшова. По словам менеджера, Шатунов тогда предложил записаться добровольцами на Донбасс.

«Я говорю: «Юр, ты чего, с ума сошел?». Вот такая у него реакция была, самая первая: «Поехали в Донбасс», — сообщил Кудряшов в интервью «Известиям».

Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины»

Ранее украинские боты завалили фейками аккаунт Юрия Шатунова. Под информацией о прощании с Шатуновым в мессенджере Telegram опубликовали фото трупов военных. Также там можно найти изображения российского флага с надписью «вытирайте ноги» и украинские флаги с подписями, пропагандирующим ненависть к русским.

Юрий Шатунов скончался 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти певца стали проблемы с сердцем.