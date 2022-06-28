Власти поднимают цены на газ для жителей ЯНАО

Жители ЯНАО станут больше платить за газ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти повышают цены на сетевое газовое отопление для жителей ЯНАО — максимальная надбавка не превысит 3,4%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Изменение стоимости сетевого газа для населения, как и других коммунальных услуг, не превысило рост в 3.4%. В приказе цены указаны за 1000 кубометров. Для одного человека в месяц увеличение стоимости природного сетевого газа при расчете по нормативу не превысит 2,5 рубля», — говорится в пояснении пресс-службы властей региона к документу.

Повышение цен на газ связано с индексацией стоимости коммунальных услуг, которая должна произойти с 1 июля, пояснили URA.RU в правительстве региона. Годом ранее для жителей ЯНАО, проживающих в квартирах небюджетных организаций, коммунальные тарифы были снижены.