28 июня 2022

Власти поднимают цены на газ для жителей ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Москва, пенсионерка, коммуналка, жкх, электричество, пенсионеры, электроэнергия, показания счетчика, счет за жкх, платежка, коммуналка, счет за коммуналку, коммунальные платежи
Жители ЯНАО станут больше платить за газ Фото:

Власти повышают цены на сетевое газовое отопление для жителей ЯНАО — максимальная надбавка не превысит 3,4%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

«Изменение стоимости сетевого газа для населения, как и других коммунальных услуг, не превысило рост в 3.4%. В приказе цены указаны за 1000 кубометров. Для одного человека в месяц увеличение стоимости природного сетевого газа при расчете по нормативу не превысит 2,5 рубля», — говорится в пояснении пресс-службы властей региона к документу.

Повышение цен на газ связано с индексацией стоимости коммунальных услуг, которая должна произойти с 1 июля, пояснили URA.RU в правительстве региона. Годом ранее для жителей ЯНАО, проживающих в квартирах небюджетных организаций, коммунальные тарифы были снижены.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Власти повышают цены на сетевое газовое отопление для жителей ЯНАО — максимальная надбавка не превысит 3,4%. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона. «Изменение стоимости сетевого газа для населения, как и других коммунальных услуг, не превысило рост в 3.4%. В приказе цены указаны за 1000 кубометров. Для одного человека в месяц увеличение стоимости природного сетевого газа при расчете по нормативу не превысит 2,5 рубля», — говорится в пояснении пресс-службы властей региона к документу. Повышение цен на газ связано с индексацией стоимости коммунальных услуг, которая должна произойти с 1 июля, пояснили URA.RU в правительстве региона. Годом ранее для жителей ЯНАО, проживающих в квартирах небюджетных организаций, коммунальные тарифы были снижены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...