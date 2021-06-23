23 июня 2021
22 июня 2021

В ЯНАО снизят коммунальные тарифы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцам приходилось переплачивать за коммуналку Фото:

Коммунальные тарифы для жителей ЯНАО, которые проживают в квартирах небюджетных организаций, снизят. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания Ямала.

«Окружные законодатели расширили число получателей льгот по коммунальным платежам, добавив в список ямальцев, проживающих в квартирах небюджетных организаций», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Тем самым парламентарии уравняли в правах граждан, проживающих в домах государственного фонда, и тех, кто живет в жилье, принадлежащем юридическим лицам.

Зампредседателя заксобрания ЯНАО Алексей Ситников отметил, что счета за коммунальные услуги у собственников квартир и тех, кто живет по соцнайму могли значительно отличаться от счетов тех, кто жил в квартирах юридических лиц. Помимо установления социальной справедливости, закон поспособствует тому, что исполнители коммунальных услуг будут своевременно получать деньги и взыскивать средства с собственников жилья не придется.

Ранее URA.RU сообщало, что власти пообещали снизить квартплату для ямальцев, которые проживают в ведомственных квартирах, не принадлежащих бюджетным организациям. Такое жилье не попадало под региональное субсидирование и жителям приходилось переплачивать за коммунальные услуги.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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