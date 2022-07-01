Тоболячка, пытаясь усмирить мужчину, ударила его ножом в грудь

Тоболячка ударила мужчину ножом в грудную клетку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тобольске (Тюменская область) 42-летняя женщина, пытаясь усмирить мужчину, ударила его ножом в грудную клетку. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. Подозреваемую доставили в отдел полиции.

«В ночное время в дежурную часть отдела полиции города Тобольска поступило сообщение от сотрудника областной больницы о том, что к ним с ножевым ранением в грудную клетку из 6 микрорайона доставлен 36-летний мужчина. Выехав по указанному медицинских работников адресу, наряд патрульно-постовой службы полиции установил, что потерпевший распивал алкогольные напитки в компании. В ходе застолья с одной из женщин он неоднократно вступал в словесную перепалку из-за личных неприязненных отношений, поругавшись в очередной раз, она взяла лежавший на столе нож и нанесла им один удар в грудную клетку мужчине», — сообщили в ведомстве.

По информации силовиков, 42-летняя женщина хотела усмирить мужчину, поведение которого ей не понравилось. Подозреваемую доставили в отдел полиции. Следственный отдел возбудил уголовное дело по ст. 111 ч. 2 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее URA.RU писало, что житель Тобольска убил женщину ударом ножа в грудную клетку из-за того, что та пыталась с ним флиртовать. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы, а также обязали выплатить компенсацию родственникам погибшей в размере 900 тысяч рублей.