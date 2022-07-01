В Салехарде отреставрировали школу ГУЛАГа

Губернатор ЯНАО отмечает, что внутри будет царить дух прошлого Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Салехард (ЯНАО) получит отреставрированное здание начальной школы 501-й стройки. Информация об этом появилась на личной странице главы округа Дмитрия Артюхова.

«На финише реставрация объекта исторического наследия — здания начальной школы 501-й стройки. Работы проведены колоссальные, старались максимально сохранить первоначальный вид здания: отреставрировали наличники, внутри тоже будет царить дух прошлого времени», — пишет губернатор ЯНАО на своей страницы в telegram.

501-я стройка — часть трассы железной дороги Чум—Салехард—Игарка (под ведомством МВД СССР). Сегодня является памятником жертвам сталинских репрессий.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО планируют сделать из части территории 501 стройки музей под открытым небом. Как сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время встречи с деятелями культуры, планируется установить освещение и стоянку на территории разъезда «Глухариный», находящиеся между Салехардом и Надымом.