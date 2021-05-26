Строительство проспекта Мальцева началось в 2019 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на проспекте Мальцева на асфальте появляются провалы. Об этом местный житель написал на портале «Обратись».

«На тротуаре вдоль всей новой дороги множество провалов, которые увеличиваются», — рассказал житель. Он отметил, что в первом микрорайоне возле дома №11 заметил глубокую колею.

На обращение ответили представители городской администрации. «Данные дефекты будут устранены подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств до конца июня 2021 года», — объяснили в мэрии. Власти добавили, что проверят работы 2 июля.

Строительство проспекта Мальцева началось в 2019 году. В мае местный блогер Илья Винштейн сообщил, что на этой улице погибло большинство деревьев, которые высадили в декабре 2020 года.

По словам горожанина, провалы асфальта на улице Мальцева увеличиваются Фото: портал «Обратись»