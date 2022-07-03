На Тюменскую область надвигаются грозы и сильный ветер

В регионе ожидается ветер скоростью 18 м/с Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области 5 июля ожидаются грозы и ветер скоростью 18 м/с. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«5 июля на юге Тюменской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в юго-восточных районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +7…+12, днем +17…+22», — рассказали в ведомстве.

По данным синоптиков, из-за плохой погоды в регионе увеличивается риск ЧС. В частности, специалисты предупреждают о возможных обрывах линий связи и электропередач, падениях деревьев и ДТП на дорогах.