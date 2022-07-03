03 июля 2022
02 июля 2022

На Тюменскую область надвигаются грозы и сильный ветер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар. Белый Яр. Курган, ветер, ураган, непогода
В регионе ожидается ветер скоростью 18 м/с Фото:

В Тюменской области 5 июля ожидаются грозы и ветер скоростью 18 м/с. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«5 июля на юге Тюменской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в юго-восточных районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +7…+12, днем +17…+22», — рассказали в ведомстве.

По данным синоптиков, из-за плохой погоды в регионе увеличивается риск ЧС. В частности, специалисты предупреждают о возможных обрывах линий связи и электропередач, падениях деревьев и ДТП на дорогах.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».

В Тюменской области 5 июля ожидаются грозы и ветер скоростью 18 м/с. Об этом URA.RU сообщили в Тюменском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС). «5 июля на юге Тюменской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в юго-восточных районах местами сильные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью +7…+12, днем +17…+22», — рассказали в ведомстве. По данным синоптиков, из-за плохой погоды в регионе увеличивается риск ЧС. В частности, специалисты предупреждают о возможных обрывах линий связи и электропередач, падениях деревьев и ДТП на дорогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...