В Курганской области на выборы идет топ-менеджер завода олигарха

Замдиректора шадринского предприятия примет участие в довыборах в гордуму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области на довыборы в Шадринскую городскую думу выдвинулся заместитель директора Шадринского автоагрегатного завода (входит в структуру, принадлежащую уральскому олигарху Андрею Козицыну), Георгий Поляков. Информация о кандидате опубликована в ГАС «Выборы».

«Окружная избирательная комиссия №1. Георгий Александрович Поляков. Основное место работы или службы: акционерное общество „Шадринский автоагрегатный завод“. Занимаемая должность: заместитель директора по персоналу и общим вопросам, начальник центра», — указано в карточке кандидата. Поляков родился в 1973 году в Шадринске. Окончил Шадринский государственный педагогический институт (сейчас университет). Топ-менеджер предприятия выдвинут местным отделением политической партии «Единая Россия».

Поляков стал победителем внутрипартийного голосования «Единой России», которое проходило в мае. Ранее URA.RU сообщало, что директор Зауральского колледжа физической культуры и здоровья Сергей Аксенов выдвинулся на довыборы в Шадринскую городскую думу по округу №18. От ЛДПР на выборы идут Юрий Поникаровских и Анна Шахова. Партия «Справедливая Россия» выдвинула Валерия Мурзина и Ирину Бурулькину.