Тюмень попала в топ городов президентской программы путешествий

Тюмень стала популярным направлением президентской программы путешествий Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюмень стала популярным направлением первого сезона программы «Больше, чем путешествие». Программа реализуется в рамках президентского платформы «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

«Самые популярные направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Петрозаводск и Калининград. Также в список популярных направлений, куда чаще всего отправлялись в поездки участники программы, вошли — Тюмень, Казань, Иркутск, Нижний Новгород. Самара, Симферополь, Махачкала, Краснодар, Южно-Сахалинск и Владикавказ», — говорится в сообщении.

Участниками программы стали победители различных федеральных конкурсов, таких, как «Лидеры России», «Студент года», «Я — профессионал» и других. В рамках программы они посетили российские предприятия, круизы, горнолыжные туры и экспедиции. Также, путешественники приняли участие в волонтерских, экологических акциях, проектах по благоустройству, лекциях, мастер-классах от различных экспертов.