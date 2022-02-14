Певица Савичева поделилась рецептом торта к своему дню рождения. Видео

14 февраля 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

14 февраля Юлии Савичевой исполнилось 35 лет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана, приготовила ко Дню влюбленных и своему дню рождения торт в виде сердца. Рецепт торта она опубликовала на своей странице в Instagram. «Как и обещала, сняла для вас видео приготовления торта в честь дня всех влюбленных и моего грядущего дня рождения! Считаю, что „Красный бархат“ в виде сердца со сливочным кремом и вишневым конфитюром, подходит идеально», — написала Савичева. В публикации она подробно расписала ингредиенты, необходимые для приготовления бисквита, крема, конфитюра и украшения. В сторис она расписала способы приготовления. «Вдруг кому-то пригодится рецепт, чтобы порадовать свою вторую половину 14 февраля», — добавила Савичева. Савичева родилась в Кургане 14 февраля 1987 года. «Даже не верится, что мне сегодня 35. Делюсь с вами весенним настроением, потому что чувствую, тепло уже в воздухе», — написала она на своей странице. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Юлия Савичева подробно расписала, как готовить торт «Красный бархат» Скрин: Юлия Савичева, Instagram Скрин: Юлия Савичева, Instagram Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана, приготовила ко Дню влюбленных и своему дню рождения торт в виде сердца. Рецепт торта она опубликовала на своей странице в Instagram. «Как и обещала, сняла для вас видео приготовления торта в честь дня всех влюбленных и моего грядущего дня рождения! Считаю, что „Красный бархат“ в виде сердца со сливочным кремом и вишневым конфитюром, подходит идеально», — написала Савичева. В публикации она подробно расписала ингредиенты, необходимые для приготовления бисквита, крема, конфитюра и украшения. В сторис она расписала способы приготовления. «Вдруг кому-то пригодится рецепт, чтобы порадовать свою вторую половину 14 февраля», — добавила Савичева. Савичева родилась в Кургане 14 февраля 1987 года. «Даже не верится, что мне сегодня 35. Делюсь с вами весенним настроением, потому что чувствую, тепло уже в воздухе», — написала она на своей странице. Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)