Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана, приготовила ко Дню влюбленных и своему дню рождения торт в виде сердца. Рецепт торта она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Как и обещала, сняла для вас видео приготовления торта в честь дня всех влюбленных и моего грядущего дня рождения! Считаю, что „Красный бархат“ в виде сердца со сливочным кремом и вишневым конфитюром, подходит идеально», — написала Савичева.
В публикации она подробно расписала ингредиенты, необходимые для приготовления бисквита, крема, конфитюра и украшения. В сторис она расписала способы приготовления. «Вдруг кому-то пригодится рецепт, чтобы порадовать свою вторую половину 14 февраля», — добавила Савичева.
Савичева родилась в Кургане 14 февраля 1987 года. «Даже не верится, что мне сегодня 35. Делюсь с вами весенним настроением, потому что чувствую, тепло уже в воздухе», — написала она на своей странице.
Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана, приготовила ко Дню влюбленных и своему дню рождения торт в виде сердца. Рецепт торта она опубликовала на своей странице в Instagram. «Как и обещала, сняла для вас видео приготовления торта в честь дня всех влюбленных и моего грядущего дня рождения! Считаю, что „Красный бархат“ в виде сердца со сливочным кремом и вишневым конфитюром, подходит идеально», — написала Савичева. В публикации она подробно расписала ингредиенты, необходимые для приготовления бисквита, крема, конфитюра и украшения. В сторис она расписала способы приготовления. «Вдруг кому-то пригодится рецепт, чтобы порадовать свою вторую половину 14 февраля», — добавила Савичева. Савичева родилась в Кургане 14 февраля 1987 года. «Даже не верится, что мне сегодня 35. Делюсь с вами весенним настроением, потому что чувствую, тепло уже в воздухе», — написала она на своей странице. Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)