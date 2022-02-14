Певица Савичева поделилась рецептом торта к своему дню рождения. Видео

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Концерт Юлии Савичевой Курган, савичева юля
14 февраля Юлии Савичевой исполнилось 35 лет Фото:

Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана, приготовила ко Дню влюбленных и своему дню рождения торт в виде сердца. Рецепт торта она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Как и обещала, сняла для вас видео приготовления торта в честь дня всех влюбленных и моего грядущего дня рождения! Считаю, что „Красный бархат“ в виде сердца со сливочным кремом и вишневым конфитюром, подходит идеально», — написала Савичева.

В публикации она подробно расписала ингредиенты, необходимые для приготовления бисквита, крема, конфитюра и украшения. В сторис она расписала способы приготовления. «Вдруг кому-то пригодится рецепт, чтобы порадовать свою вторую половину 14 февраля», — добавила Савичева.

Савичева родилась в Кургане 14 февраля 1987 года. «Даже не верится, что мне сегодня 35. Делюсь с вами весенним настроением, потому что чувствую, тепло уже в воздухе», — написала она на своей странице.

Юлия Савичева подробно расписала, как готовить торт «Красный бархат»

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Певица Юлия Савичева, уроженка Кургана, приготовила ко Дню влюбленных и своему дню рождения торт в виде сердца. Рецепт торта она опубликовала на своей странице в Instagram. «Как и обещала, сняла для вас видео приготовления торта в честь дня всех влюбленных и моего грядущего дня рождения! Считаю, что „Красный бархат“ в виде сердца со сливочным кремом и вишневым конфитюром, подходит идеально», — написала Савичева. В публикации она подробно расписала ингредиенты, необходимые для приготовления бисквита, крема, конфитюра и украшения. В сторис она расписала способы приготовления. «Вдруг кому-то пригодится рецепт, чтобы порадовать свою вторую половину 14 февраля», — добавила Савичева. Савичева родилась в Кургане 14 февраля 1987 года. «Даже не верится, что мне сегодня 35. Делюсь с вами весенним настроением, потому что чувствую, тепло уже в воздухе», — написала она на своей странице. Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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