04 июля 2022

«Ямал» разрешил возвращать билеты из-за плохой погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Опоздавшие на рейс из-за плохой погоды смогут менять билеты на другую дату или маршрут Фото:

Авиакомпания «Ямал» будет бесплатно возвращать билеты пассажирам, которые опоздали на рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Авиакомпания „Ямал“ пошла жителям на встречу и уже сейчас пассажиры, которые не успели на регистрацию из-за неблагоприятных метеоусловий, могут обменять билет на другую дату или другой маршрут без взимания сборов», — сообщили в своем telegram-канале представители департамента.

Для оформления такого возврата пассажиру достаточно предупредить авиакомпанию о возврате билета по причине метеоусловий. Чтобы сообщить об этом нужно или позвонить в справочную сслужбу «Ямала», или заполнить специальную форму обратной связи на сайте авиаперевозчика.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Росавиация утвердила списки авиакомпаний, которым частично возместят расходы на осуществление перевозок. В списке оказалась и работающая в ЯНАО авиакомпания «Ямал».

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Авиакомпания «Ямал» будет бесплатно возвращать билеты пассажирам, которые опоздали на рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. «Авиакомпания „Ямал“ пошла жителям на встречу и уже сейчас пассажиры, которые не успели на регистрацию из-за неблагоприятных метеоусловий, могут обменять билет на другую дату или другой маршрут без взимания сборов», — сообщили в своем telegram-канале представители департамента. Для оформления такого возврата пассажиру достаточно предупредить авиакомпанию о возврате билета по причине метеоусловий. Чтобы сообщить об этом нужно или позвонить в справочную сслужбу «Ямала», или заполнить специальную форму обратной связи на сайте авиаперевозчика. Ранее URA.RU сообщало о том, что Росавиация утвердила списки авиакомпаний, которым частично возместят расходы на осуществление перевозок. В списке оказалась и работающая в ЯНАО авиакомпания «Ямал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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