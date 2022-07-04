«Ямал» разрешил возвращать билеты из-за плохой погоды

Опоздавшие на рейс из-за плохой погоды смогут менять билеты на другую дату или маршрут Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» будет бесплатно возвращать билеты пассажирам, которые опоздали на рейс из-за неблагоприятных погодных условий. Такое заявление сделали в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Авиакомпания „Ямал“ пошла жителям на встречу и уже сейчас пассажиры, которые не успели на регистрацию из-за неблагоприятных метеоусловий, могут обменять билет на другую дату или другой маршрут без взимания сборов», — сообщили в своем telegram-канале представители департамента.

Для оформления такого возврата пассажиру достаточно предупредить авиакомпанию о возврате билета по причине метеоусловий. Чтобы сообщить об этом нужно или позвонить в справочную сслужбу «Ямала», или заполнить специальную форму обратной связи на сайте авиаперевозчика.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Росавиация утвердила списки авиакомпаний, которым частично возместят расходы на осуществление перевозок. В списке оказалась и работающая в ЯНАО авиакомпания «Ямал».