Курганских душевнобольных лечат на огороде

Душевнобольные работают на огородах в рамках трудотерапии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области подопечные Куртамышского психоневрологического интерната в рамках трудотерапии работают на огороде. Об этом сообщили представители областного Главного управления социальной защиты населения.

«Одним из направлений реабилитации в Куртамышском психоневрологическом интернате является работа на огороде. Под руководством инструкторов по трудотерапии подопечные учреждения самостоятельно выращивают различные овощные культуры, старательно ухаживают за растениями, регулярно поливают грядки, рыхлят землю», — указано в посте, размещенном в группе управления в соцсети «ВКонтакте».

Представители соцзащиты отметили, что участникам группы по трудотерапии интересно увидеть результаты своего труда. В ведомстве добавили, что подопечные интерната освоили все этапы сельскохозяйственных работ по выращиванию овощей.

Ранее стало известно, что к выращиванию овощей на огородах Курганской области привлекли школьников. Представители власти отмечали, что школьники и студенты колледжей и техникумов выращивают растения по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.