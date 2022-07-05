Курганских душевнобольных лечат на огороде

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Курятник. Курган, огород, дача, грядки, садоводство
Душевнобольные работают на огородах в рамках трудотерапии Фото:

В Курганской области подопечные Куртамышского психоневрологического интерната в рамках трудотерапии работают на огороде. Об этом сообщили представители областного Главного управления социальной защиты населения.

«Одним из направлений реабилитации в Куртамышском психоневрологическом интернате является работа на огороде. Под руководством инструкторов по трудотерапии подопечные учреждения самостоятельно выращивают различные овощные культуры, старательно ухаживают за растениями, регулярно поливают грядки, рыхлят землю», — указано в посте, размещенном в группе управления в соцсети «ВКонтакте».

Представители соцзащиты отметили, что участникам группы по трудотерапии интересно увидеть результаты своего труда. В ведомстве добавили, что подопечные интерната освоили все этапы сельскохозяйственных работ по выращиванию овощей.

Ранее стало известно, что к выращиванию овощей на огородах Курганской области привлекли школьников. Представители власти отмечали, что школьники и студенты колледжей и техникумов выращивают растения по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

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В Курганской области подопечные Куртамышского психоневрологического интерната в рамках трудотерапии работают на огороде. Об этом сообщили представители областного Главного управления социальной защиты населения. «Одним из направлений реабилитации в Куртамышском психоневрологическом интернате является работа на огороде. Под руководством инструкторов по трудотерапии подопечные учреждения самостоятельно выращивают различные овощные культуры, старательно ухаживают за растениями, регулярно поливают грядки, рыхлят землю», — указано в посте, размещенном в группе управления в соцсети «ВКонтакте». Представители соцзащиты отметили, что участникам группы по трудотерапии интересно увидеть результаты своего труда. В ведомстве добавили, что подопечные интерната освоили все этапы сельскохозяйственных работ по выращиванию овощей. Ранее стало известно, что к выращиванию овощей на огородах Курганской области привлекли школьников. Представители власти отмечали, что школьники и студенты колледжей и техникумов выращивают растения по поручению губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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