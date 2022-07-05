В Тюмени неизвестный напал на 11-летнюю девочку и отрезал волосы

Неизвестный в Тюмени подкрался к девочке-подростку и отрезал волосы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени во дворе одного из домов неизвестный подкрался к 11-летней девочке и отрезал ей волосы, пока она выгуливала собаку. Об этом инциденте рассказала подросток в эфире программы «Тюменское время».

«Собака что-то нюхала в углу. Я тут стояла. Ко мне сзади подбежали, отрезали [волосы]. Они были наверху кофты, в хвосте. Я заплакала, позвонила маме и пошла домой», — рассказывает подросток.

По словам мамы 11-летней девочки, ребенок из-за страха боится одна выходить на улицу. «Испуг. Очень сильный испуг. Руки затряслись. Документы подписать надо было. Я не могла. Привыкаем к этому, начинаем по-новому ходить вместе везде. Одна пока не выходит. Страх есть», — сказала мать ребенка.

Родители подростка написали заявление в полицию. Кроме того, мама девочки выяснила, с каких камер можно отследить нападавшего. Однако записи с видеокамер наблюдения могут предоставить только сотрудникам полиции.

Агентство направило запрос в пресс-службу УМВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.