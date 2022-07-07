Тюменцев предупредили о токсичных грибах

Граждан просят не собирать незнакомые грибы, особенно в местах, где они вбирают в себя токсины Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тюменцев предупредили о токсичности грибов и о том, что при неправильном их сборе и приготовлении можно получить тяжелое отравление. Об этом рассказали на сайте управления Роспотребнадзора по региону. Там также отметили, что детям до 14 лет грибы противопоказаны, и дали несколько советов.

«Опасно собирать грибы в местах, где они накапливают соли тяжелых металлов и ядохимикаты: около дорог, в парках. Токсичным может быть и съедобный гриб: в засуху или после обработки места пестицидами. Тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. Не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет», — сообщает областной Роспотребнадзор на своем сайте.

Чтобы обезопасить себя и близких от отравления, тюменцам дали несколько советов. При сборе и приготовлении грибов нужно:

не брать гриб, если он вам не знаком;

вести сбор вдали от дорог и населенных пунктов;

не пробовать сырые грибы;

собирать их в плетеные корзины, чтобы сохранить свежесть;

не использовать полиэтиленовые пакеты;

срезать гриб с целой ножкой;

принеся добычу домой, в тот же день ее перебрать и обработать;

перед приготовлением отварить грибы в течение 10 минут, отвар слить, грибы промыть. Это снизит токсичность.

Специалисты также перечислили грибы, которые являются безусловно съедобными. Это белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Они единственные не требуют предварительного отваривания.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области продолжается сезон тихой охоты. В частности, жители делятся друг с другом местами, где можно найти грибы-гиганты.