Тюменские власти отменили ряд ограничений

Ковидные ограничения с 8 июля отменены в Тюменской области Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ограничения, которые вводились для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области, приостанавливаются с 8 июля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Целый ряд ограничений, вводившихся для предотвращения распространения COVID-19, приостанавливается в Тюменской области с 8 июля. В регионе разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций», — сообщает информационный центр.

В области отменяется строгий противоэпидемический режим в медицинских учреждениях. Также перестают действовать рекомендации по соблюдению масочного режима и требования, касающиеся социальной дистанции. Снимаются все ограничения с работы общепита. Силу утратили и рекомендации по самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от короновируса. Соответствующий документ был опубликован управлением Роспотребнадзора по области.