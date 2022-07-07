07 июля 2022

Тюменские власти отменили ряд ограничений

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Тюмень, свободу, оппозиция, за свободу, человек в маске, оппозиционер
Ковидные ограничения с 8 июля отменены в Тюменской области Фото:
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Коронавирус COVID-19

Ограничения, которые вводились для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области, приостанавливаются с 8 июля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Целый ряд ограничений, вводившихся для предотвращения распространения COVID-19, приостанавливается в Тюменской области с 8 июля. В регионе разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций», — сообщает информационный центр.

В области отменяется строгий противоэпидемический режим в медицинских учреждениях. Также перестают действовать рекомендации по соблюдению масочного режима и требования, касающиеся социальной дистанции. Снимаются все ограничения с работы общепита. Силу утратили и рекомендации по самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от короновируса. Соответствующий документ был опубликован управлением Роспотребнадзора по области.

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Ограничения, которые вводились для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Тюменской области, приостанавливаются с 8 июля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Целый ряд ограничений, вводившихся для предотвращения распространения COVID-19, приостанавливается в Тюменской области с 8 июля. В регионе разрешено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций», — сообщает информационный центр. В области отменяется строгий противоэпидемический режим в медицинских учреждениях. Также перестают действовать рекомендации по соблюдению масочного режима и требования, касающиеся социальной дистанции. Снимаются все ограничения с работы общепита. Силу утратили и рекомендации по самоизоляции для людей старше 65 лет и граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области отменили обязательную вакцинацию от короновируса. Соответствующий документ был опубликован управлением Роспотребнадзора по области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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