Курганский ОМОН провел 19 обысков у обнальщиков маткапитала. Потерпевшие — в трех уральских регионах

06 апреля 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

ОМОН «Скиф» оказал содействие сотрудникам полиции в проведении обысков у подозреваемых в мошенничестве на 250 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области задержаны пятеро подозреваемых в махинациях с маткапиталом на 250 млн рублей. Сотрудники ОМОН «Скиф» и регионального УМВД провели 19 обысков, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. «ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии по Курганской области оказал содействие сотрудникам регионального УМВД в проведении обысков у подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. Ущерб от действий мошенников может превышать 250 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, аферисты действовали на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов с 2015 года. Они искали лиц, имеющих право на распоряжение средствами маткапитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. После этого на своих клиентов они оформляли объекты недвижимости, реальная стоимость которых была ниже заявленной, а затем передавали в ПФР документы на погашение искусственно созданного займа. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области четырех человек признали виновными в 80 фиктивных сделках купли-продажи объектов недвижимости за счет средств материнского капитала. Их отправили в колонию на сроки от двух до пяти лет. По данным областного УФСБ, общая сумма ущерба превысила 44 млн рублей. В январе курганские власти предложили внести поправки в федеральное законодательство, которые призваны побороть аферы с маткапиталом. Во время масштабной инвентаризации в регионе выявили 413 брошенных домов, приобретенных на вторичном рынке за счет маткапитала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области задержаны пятеро подозреваемых в махинациях с маткапиталом на 250 млн рублей. Сотрудники ОМОН «Скиф» и регионального УМВД провели 19 обысков, сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. «ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии по Курганской области оказал содействие сотрудникам регионального УМВД в проведении обысков у подозреваемых в мошенничестве при обналичивании средств материнского капитала. Ущерб от действий мошенников может превышать 250 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте ведомства. По данным следствия, аферисты действовали на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей от имени кредитно-потребительских кооперативов с 2015 года. Они искали лиц, имеющих право на распоряжение средствами маткапитала, и заключали с ними фиктивные договоры займа. После этого на своих клиентов они оформляли объекты недвижимости, реальная стоимость которых была ниже заявленной, а затем передавали в ПФР документы на погашение искусственно созданного займа. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области четырех человек признали виновными в 80 фиктивных сделках купли-продажи объектов недвижимости за счет средств материнского капитала. Их отправили в колонию на сроки от двух до пяти лет. По данным областного УФСБ, общая сумма ущерба превысила 44 млн рублей. В январе курганские власти предложили внести поправки в федеральное законодательство, которые призваны побороть аферы с маткапиталом. Во время масштабной инвентаризации в регионе выявили 413 брошенных домов, приобретенных на вторичном рынке за счет маткапитала.