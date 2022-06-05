Курганские водители сообщили о задымлении на тюменской трассе. Видео

05 июня 2022 в 14:00 Размер текста - 17 +

На трассе Курган — Тюмень водители заметили дым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На автомобильной дороге Курган — Тюмень утром 5 июня был замечен дым, создававший плохую видимость для водителей. Видеозапись движения по задымленной трассе появилось в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Трасса Курган — Тюмень сегодня с утра. Предположительно, горят торфяники», — гласит комментарий к видео. На записи водитель едет на автомобиле со включенной аварийной сигнализацией и сообщает, что «видимость 2 метра, снова [что-то] горит». На сайте ГУ МЧС РФ по Курганской области ведомства имеется предупреждение, что 4—7 июня в восточных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. В региональное ГУ МЧС сделан запрос о происходящих пожарах в области. На момент публикации комментарий управления еще не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продлили запрет на посещение лесов. Ограничение, введенное из-за пожаров в регионе, действует по 24 июня. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На автомобильной дороге Курган — Тюмень утром 5 июня был замечен дым, создававший плохую видимость для водителей. Видеозапись движения по задымленной трассе появилось в паблике «Типичный Курган» соцсети «ВКонтакте». «Трасса Курган — Тюмень сегодня с утра. Предположительно, горят торфяники», — гласит комментарий к видео. На записи водитель едет на автомобиле со включенной аварийной сигнализацией и сообщает, что «видимость 2 метра, снова [что-то] горит». На сайте ГУ МЧС РФ по Курганской области ведомства имеется предупреждение, что 4—7 июня в восточных районах Курганской области сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс горимости леса. В региональное ГУ МЧС сделан запрос о происходящих пожарах в области. На момент публикации комментарий управления еще не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продлили запрет на посещение лесов. Ограничение, введенное из-за пожаров в регионе, действует по 24 июня.