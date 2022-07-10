Правительство ЯНАО помогло предпринимателям купить франшизы

Департамент экономики ЯНАО компенсировал бизнесменам затраты на покупку франшиз Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство ЯНАО просубсидирует предпринимателям покупку еще трех бизнес франшиз. В регионе появятся кафе быстрого питания, бизнес-школа для детей и мини-отель, сообщили в департаменте экономики округа.

«На сегодняшний день поддержку получили восемь предпринимателей общим объемом средств девять миллионов рублей. Благодаря мере поддержки жители и гости Нового Уренгоя смогут посетить кафе быстрого питания „Донер 42“, в Ноябрьске откроется бизнес-школа для детей BUSINESSFOX, а в Салехарде появится мини-отель HiLoft», — рассказали в пресс-релизе представители департамента.

Предпринимателям, которые воспользуются такой мерой поддержки, компенсируют до 90% от стоимости франшизы, но не более 500 тысяч рублей. Если же бизнес открывается в сфере, которая является одной из приоритетных регионов, то сумма, по поручению губернатора, увеличивается до 3 млн рублей. Глава департамента экономики Валерий Миронов рассказал, что компенсация затрат на покупку франшизы поможет улучшить сервис и развить сферу услуг в ЯНАО.

«Возмещение затрат на запуск такого бизнеса направлен на развитие сферы услуг и повышение качества жизни ямальцев, создание условий для удобства получения услуг и качественного сервиса на территории округа. Поддержка государства в этом направлении придает уверенности предпринимателям, которые рассматривают вариант приобретения бизнеса по модели франшизы. Сегодня мы можем наблюдать проекты, которые запущены с участием средств округа и успешно развиваются», — отметил Валерий Миронов.

Ранее URA.RU сообщало, что предпринимателям из ЯНАО, которые занимаются газификацией теплоснабжения в Муравленко власти безвозмездно предоставят гранты на возмещение затрат. Так бизнесмены смогут получить до 20 млн рублей компенсации.

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