В Кургане умер почетный работник образования

В Кургане ушел из жизни педагог Николай Балахнев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на 68-м году жизни умер почетный работник общего образования Российской Федерации Николай Балахнев. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Курганской области.

«Департамент образования и науки выражает искренние соболезнования родным и близким почетного работника общего образования Российской Федерации, педагога Николая Владимировича Балахнева. Память о Николае Владимировиче, его трудовых заслугах навсегда останется в наших сердцах. Помним и скорбим», — говорится в опубликованном сообщении на сайте ведомства.

Балахнев более 45 лет отдал педагогике. В 1977 году начал работать учителем физики в Песьяновской средней школе Куртамышского района. После службы в армии работал учителем физики и математики в школах №43, №26, №7 Кургана.

С 2010 года и до настоящего времени работал в областной школе дистанционного обучения. Был заместителем директора по информационно-коммуникационным технологиям, затем — начальником технического отдела. В последние годы трудился учителем физики и математики.

Николай Балахнев умер на 68-м году жизни Фото с сайта департамента образования и науки Курганской области