Курганский орнитолог рассказал, как отпугивать вредителей огорода

Названы четыре эффективных способа, как защитить дачный участок от птиц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцам перечислили эффективные способы, как отогнать сорок и других птиц с дачного участка. Об этом URA.RU рассказал председатель курганского отделения Союза охраны птиц Игорь Бологов.

«Сороки могут портить урожай и воровать предметы на участках. Одна из мер защиты — покрыть места, на которые птицы могли бы присаживаться для обзора участка, специальными шипами или колючей проволокой. Вдоль плоских крыш можно натянуть сетку. Еще эффективна установка чучела „мертвая птица“: берем мешок, наполняем его ватой, придаем форму птицы и обмазываем клеем, чтобы обвалять чучело в перьях», — объяснил Бологов.

По словам орнитолога, сороки являются интеллектуально развитыми птицами. «Когда они замечают мертвых сородичей на территории, то они понимают, что здесь опасно и нужно покидать данное место. Этот метод применяют даже в аэропортах», — говорит Бологов.

Также действенным методом считается размещение по участку пленки из аудио- и видеокассет. Ленты благодаря шуршанию и изгибам на ветру напоминают птицам змей, отмечает эксперт. В качестве превентивной меры Бологов советует разрушать места гнездования птиц, но только в осенне-зимний период, когда птенцы уже выросли и улетели.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана жалуются на нашествие птиц, которые портят ягоды и воруют мыло на дачных участках. По словам курганцев, птицы атакуют грядки стаями и портят клубнику.