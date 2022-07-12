В Кургане перенесли масштабный фестиваль

В Кургане из-за отключения воды перенесли спортивный фестиваль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за остановки Арбинских очистных сооружений и отключения воды перенесли областной фестиваль ГТО. Информация опубликована в telegram-канале областного управления по физической культуре и спорту. Спортивное мероприятие должно было пройти 15 июля. В этот же день во всем городе не будет воды.

«В связи с отключением водоснабжения в Кургане, областной летний фестиваль ГТО переносится на 19 июля», — говорится в сообщении, которое опубликовано в telegram-канале «Спорт в Курганской области». Соревнование должно было пройти 15 июля на стадионе «Центральный». На областной летний фестиваль ГТО должны были приехать школьники из 24 муниципальных округов, Кургана и Шадринска.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане из-за ремонта Арбинских очистных сооружений без воды останутся жители города, пригородов, села Кетово и поселка Юргамыш. Воду отключат в ночь с четверга на пятницу (с 00:00 15 июля до 24:00 15 июля).