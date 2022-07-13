Суперлуние тюменцы могли наблюдать в ночь с 13 на 14 июля
В ночь с 13 на 14 июля над Тюменью максимально близко виднелась Луна. Фотографиями тюменцы поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Луна была ночью завораживающе красива», — написала в комментариях к посту с опубликованными фотографиями луны Светлана Евгеньевна. «Ух, красотища какая», — высказалась Елена Бахвалова.
Суперлунием называется момент, когда происходит совпадение полнолуния или новолуния с перигеем (Луна расположена на максимально близком к Земле расстоянии, прим. URA.RU). Это случается вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.
Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля
Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля
Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля
Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля
Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля
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