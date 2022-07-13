13 июля 2022
12 июля 2022

Тюменцы поделились кадрами суперлуния. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Суперлуние тюменцы могли наблюдать в ночь с 13 на 14 июля Фото:

В ночь с 13 на 14 июля над Тюменью максимально близко виднелась Луна. Фотографиями тюменцы поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Луна была ночью завораживающе красива», — написала в комментариях к посту с опубликованными фотографиями луны Светлана Евгеньевна. «Ух, красотища какая», — высказалась Елена Бахвалова.

Суперлунием называется момент, когда происходит совпадение полнолуния или новолуния с перигеем (Луна расположена на максимально близком к Земле расстоянии, прим. URA.RU). Это случается вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.

Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля
Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля
Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля

Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля

Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля

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В ночь с 13 на 14 июля над Тюменью максимально близко виднелась Луна. Фотографиями тюменцы поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Луна была ночью завораживающе красива», — написала в комментариях к посту с опубликованными фотографиями луны Светлана Евгеньевна. «Ух, красотища какая», — высказалась Елена Бахвалова. Суперлунием называется момент, когда происходит совпадение полнолуния или новолуния с перигеем (Луна расположена на максимально близком к Земле расстоянии, прим. URA.RU). Это случается вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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