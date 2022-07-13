Суперлуние тюменцы могли наблюдать в ночь с 13 на 14 июля Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В ночь с 13 на 14 июля над Тюменью максимально близко виднелась Луна. Фотографиями тюменцы поделились в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Луна была ночью завораживающе красива», — написала в комментариях к посту с опубликованными фотографиями луны Светлана Евгеньевна. «Ух, красотища какая», — высказалась Елена Бахвалова.

Суперлунием называется момент, когда происходит совпадение полнолуния или новолуния с перигеем (Луна расположена на максимально близком к Земле расстоянии, прим. URA.RU). Это случается вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты.

Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля Nailya Galliulina

Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Суперлуние над Тюменью в ночь с 13 на 14 июля Группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»