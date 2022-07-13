Арендатор взыщет плату с бизнесмена, пережившего пожар в ЯНАО

Компания «ЭКО-ГАЗ» намерена взыскать миллионы за аренду помещения с индивидуального предпринимателя. Как сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО, бизнесмен Сергей Семынин подал встречный иск, с целью получить компенсацию за причиненный ущерб в результате пожара в двух секциях торгового комплекса города Надым.
«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Антоновой Е.В., рассмотрев материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью „ЭКО-ГАЗ“ к индивидуальному предпринимателю Семынину Сергею Александровичу о взыскании 3 014 943 рублей 59 копеек и встречное исковое заявление индивидуального предпринимателя Семынина Сергея Александровича к обществу с ограниченной ответственностью „ЭКО-ГАЗ“ о взыскании 3 354 300 рублей 73 копеек. Суд определил: назначить дело к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции», — говорится в тексте судебного определения.
Судебное разбирательство началось в мае 2021 года и было один раз приостановлено для проведения судебной экспертизы. В качестве эксперта был приглашен центр испытаний и судебных экспертиз «Эксперт Групп», который должен был выяснить причины пожара в торговом комплексе «Пионерный-1». Именно это происшествие 2020 года стало причиной судебного разбирательства.
Агентство обратилось за комментарием в ООО «ЭКО-ГАЗ». На момент публикации ответа не поступило.
Ранее URA.RU сообщало, что администрация Салехарда (ЯНАО) намерена обязать сельскохозяйственный кооператив «Приобье» освободить земельный участок. Организация самовольно заняла неразграниченную государственную собственность.
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Компания «ЭКО-ГАЗ» намерена взыскать миллионы за аренду помещения с индивидуального предпринимателя. Как сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО, бизнесмен Сергей Семынин подал встречный иск, с целью получить компенсацию за причиненный ущерб в результате пожара в двух секциях торгового комплекса города Надым. «Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Антоновой Е.В., рассмотрев материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью „ЭКО-ГАЗ“ к индивидуальному предпринимателю Семынину Сергею Александровичу о взыскании 3 014 943 рублей 59 копеек и встречное исковое заявление индивидуального предпринимателя Семынина Сергея Александровича к обществу с ограниченной ответственностью „ЭКО-ГАЗ“ о взыскании 3 354 300 рублей 73 копеек. Суд определил: назначить дело к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции», — говорится в тексте судебного определения. Судебное разбирательство началось в мае 2021 года и было один раз приостановлено для проведения судебной экспертизы. В качестве эксперта был приглашен центр испытаний и судебных экспертиз «Эксперт Групп», который должен был выяснить причины пожара в торговом комплексе «Пионерный-1». Именно это происшествие 2020 года стало причиной судебного разбирательства. Агентство обратилось за комментарием в ООО «ЭКО-ГАЗ». На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что администрация Салехарда (ЯНАО) намерена обязать сельскохозяйственный кооператив «Приобье» освободить земельный участок. Организация самовольно заняла неразграниченную государственную собственность.