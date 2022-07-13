Арендатор взыщет плату с бизнесмена, пережившего пожар в ЯНАО

Арендатор и бизнесмен требуют друг от друга три миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «ЭКО-ГАЗ» намерена взыскать миллионы за аренду помещения с индивидуального предпринимателя. Как сообщается на сайте арбитражного суда ЯНАО, бизнесмен Сергей Семынин подал встречный иск, с целью получить компенсацию за причиненный ущерб в результате пожара в двух секциях торгового комплекса города Надым.

«Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в составе судьи Антоновой Е.В., рассмотрев материалы дела по иску общества с ограниченной ответственностью „ЭКО-ГАЗ“ к индивидуальному предпринимателю Семынину Сергею Александровичу о взыскании 3 014 943 рублей 59 копеек и встречное исковое заявление индивидуального предпринимателя Семынина Сергея Александровича к обществу с ограниченной ответственностью „ЭКО-ГАЗ“ о взыскании 3 354 300 рублей 73 копеек. Суд определил: назначить дело к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции», — говорится в тексте судебного определения.

Судебное разбирательство началось в мае 2021 года и было один раз приостановлено для проведения судебной экспертизы. В качестве эксперта был приглашен центр испытаний и судебных экспертиз «Эксперт Групп», который должен был выяснить причины пожара в торговом комплексе «Пионерный-1». Именно это происшествие 2020 года стало причиной судебного разбирательства.

Агентство обратилось за комментарием в ООО «ЭКО-ГАЗ». На момент публикации ответа не поступило.

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