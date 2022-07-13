Курганским рокерам отменили концерт из-за текстов песен

Курганским рокерам не разрешили петь в сквере музея истории города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане отменили рок-фестиваль «NoCover FEST» на территории музея истории города. По неофициальной версии выступления рокеров запретили из-за их репертуара. Об этом говорится в группе «Квартирник 45» в соцсети «ВКонтакте».

«Сообщаю вам о вынужденном переносе концерта, в рамках формата „NoCover FEST“, с 15 июля на другую дату и другую площадку<…> По некоторым оценкам, музыка заявленных коллективов оказалась вне определенных форматов, а слова из песен по какой-то причине вызвали опасения, хотя их даже не читали и не слышали», — говорит организатор фестиваля Роман Можельский. На фестивале должны были выступать: Gross Grolland, Estimators, Cassandra.

По словам лидера группы Gross Grolland Ивана Меньщикова, официальная версия отмены концерта — отсутствие воды. «Завтрашнего мероприятия в сквере музея города Кургана не будет. Якобы из-за отсутствия в этот период воды в городе. Вижу в этом совершенно другой подтекст. Не канают для истории нашего „прекрасного“ и мега развитого города Gross Grolland и Результаты Вскрытия. Вызов принят, но это уже другая история», — говорит музыкант.

Музыканты группы Cassandra также усомнились, что им отказали выступать из-за отсутствия воды. «По завтрашнему мероприятию отбой. Администрация музея посчитала такую тусовку неформатом и не захотела порочить свое честное имя музыкой дьявола. Всем малиновый звон», — говорится в официальной группе.

Представитель музея истории города на запрос URA.RU ответил, что не знал о запланированном на 15 июле концерте. «Это выступление от „Квартирника 45“? Поняла. Не знаю, почему его отменили. Возможно, из-за того, что в городе не будет воды. Заведующая музеем сейчас на экскурсии, позвоните позже», — сообщают в музее.

До этого URA.RU писало, что в музее истории города Кургана запретили проведение цикла лекций от психолога Леонида Фаерберга. По официальной версии отменили по техническим причинам, однако психолог считает, что руководство музея испугалось темы лекций.