Курганцам предлагают пожить внутри пчелиной семьи

Апидомик запустили в Петуховском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Петуховском районе Курганской области предлагают поспать на пчелиных ульях. Вся информация об этой услуге размещена в паблике социальной сети «ВКонтакте».

Конструкция апидомика позволяет человеку находиться через стенку от ульев и прямого контакта с пчелами не происходит. «Апидомик позволяет человеку пожить внутри пчелиной семьи, ощущать их энергетику, вдыхая целебный воздух ароматов меда, воска, пыльцы, прополиса», — рассказывается в паблике «Апитеремок».

Такая процедура очень хорошо успокаивает психику, благоприятно воздействует на нервную систему и снимает усталость. Также хозяйка апидомика предлагает гостям травяной чай, уютную беседку с мангалом и барбекю и обещает красивый закат на берегу озера с дикими уточками. Стоимость пребывания в этом деревянном теремке по соседству с пчелами составляет 500 рублей с человека за час.

Ранее URA.RU писало, что в уральские регионы из Узбекистана привезли 40 миллионов пчел. По словам таможенников, насекомые пополнят ряды своих соплеменников на уральских пасеках.

Так выглядит апидомик снаружи Фото из группы «ВКонтакте»

Внутри апидомика находятся два диванчика. Желающие могут остаться в нем на ночь Фото из группы «ВКонтакте»