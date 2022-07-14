Тропинка по которой тюменцы добирались до общественной остановки заросла крапивой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители нового ЖК «Ожогино» в Тюмени жалуются на заросли крапивы и борщевика (ядовитое растение, вызывающее ожоги кожных покровов, прим. URA.RU), через которые им необходимо пробираться, чтобы попасть на остановку общественного транспорта. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Территория рядом с бывшим магазином „Амега“. Просьба к администрации города либо к организации, отвечающей за данный участок, убрать эти заросли крапивы и борщевик», — написал анонимный автор поста.

В комментариях тюменцы поддержали автора. «Все подступы к дороге перекрыли автосалоны и данный магазин. Поддерживаю данный пост. Сама там живу, тропинка сильно заросла крапивой, тяжело пробираться между рядами крапивы. Такое чувство, что на город забили. Стало грязно и неухожено», — высказалась Наталья Маркина.

В администрации Тюмени агентству сообщили, что данный вопрос взят на контроль и будет отработан. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска испугало растущее возле монастыря ядовитое растение. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.

Чтобы попасть на остановку общественного транспорта тюменцам необходимо пробираться через заросли крапивы и борщевика. Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»

Чтобы попасть на остановку общественного транспорта, тюменцам необходимо пробираться через заросли крапивы и борщевика. Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»