Жители нового ЖК «Ожогино» в Тюмени жалуются на заросли крапивы и борщевика (ядовитое растение, вызывающее ожоги кожных покровов, прим. URA.RU), через которые им необходимо пробираться, чтобы попасть на остановку общественного транспорта. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».
«Территория рядом с бывшим магазином „Амега“. Просьба к администрации города либо к организации, отвечающей за данный участок, убрать эти заросли крапивы и борщевик», — написал анонимный автор поста.
В комментариях тюменцы поддержали автора. «Все подступы к дороге перекрыли автосалоны и данный магазин. Поддерживаю данный пост. Сама там живу, тропинка сильно заросла крапивой, тяжело пробираться между рядами крапивы. Такое чувство, что на город забили. Стало грязно и неухожено», — высказалась Наталья Маркина.
Чтобы попасть на остановку общественного транспорта тюменцам необходимо пробираться через заросли крапивы и борщевика.
Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»
Чтобы попасть на остановку общественного транспорта, тюменцам необходимо пробираться через заросли крапивы и борщевика.
Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»
Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени».
Жители нового ЖК «Ожогино» в Тюмени жалуются на заросли крапивы и борщевика (ядовитое растение, вызывающее ожоги кожных покровов, прим. URA.RU), через которые им необходимо пробираться, чтобы попасть на остановку общественного транспорта. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Территория рядом с бывшим магазином „Амега“. Просьба к администрации города либо к организации, отвечающей за данный участок, убрать эти заросли крапивы и борщевик», — написал анонимный автор поста. В комментариях тюменцы поддержали автора. «Все подступы к дороге перекрыли автосалоны и данный магазин. Поддерживаю данный пост. Сама там живу, тропинка сильно заросла крапивой, тяжело пробираться между рядами крапивы. Такое чувство, что на город забили. Стало грязно и неухожено», — высказалась Наталья Маркина. В администрации Тюмени агентству сообщили, что данный вопрос взят на контроль и будет отработан. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска испугало растущее возле монастыря ядовитое растение. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.