14 июля 2022

Тюменцам угрожают заросли борщевика. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., крапива, природа
Тропинка по которой тюменцы добирались до общественной остановки заросла крапивой Фото:

Жители нового ЖК «Ожогино» в Тюмени жалуются на заросли крапивы и борщевика (ядовитое растение, вызывающее ожоги кожных покровов, прим. URA.RU), через которые им необходимо пробираться, чтобы попасть на остановку общественного транспорта. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«Территория рядом с бывшим магазином „Амега“. Просьба к администрации города либо к организации, отвечающей за данный участок, убрать эти заросли крапивы и борщевик», — написал анонимный автор поста.

В комментариях тюменцы поддержали автора. «Все подступы к дороге перекрыли автосалоны и данный магазин. Поддерживаю данный пост. Сама там живу, тропинка сильно заросла крапивой, тяжело пробираться между рядами крапивы. Такое чувство, что на город забили. Стало грязно и неухожено», — высказалась Наталья Маркина.

В администрации Тюмени агентству сообщили, что данный вопрос взят на контроль и будет отработан. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска испугало растущее возле монастыря ядовитое растение. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.

Чтобы попасть на остановку общественного транспорта тюменцам необходимо пробираться через заросли крапивы и борщевика.
Фото:
Чтобы попасть на остановку общественного транспорта, тюменцам необходимо пробираться через заросли крапивы и борщевика.
Фото:

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Жители нового ЖК «Ожогино» в Тюмени жалуются на заросли крапивы и борщевика (ядовитое растение, вызывающее ожоги кожных покровов, прим. URA.RU), через которые им необходимо пробираться, чтобы попасть на остановку общественного транспорта. Пост с фотографиями был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». «Территория рядом с бывшим магазином „Амега“. Просьба к администрации города либо к организации, отвечающей за данный участок, убрать эти заросли крапивы и борщевик», — написал анонимный автор поста. В комментариях тюменцы поддержали автора. «Все подступы к дороге перекрыли автосалоны и данный магазин. Поддерживаю данный пост. Сама там живу, тропинка сильно заросла крапивой, тяжело пробираться между рядами крапивы. Такое чувство, что на город забили. Стало грязно и неухожено», — высказалась Наталья Маркина. В администрации Тюмени агентству сообщили, что данный вопрос взят на контроль и будет отработан. Ранее URA.RU писало о том, что жителей Тобольска испугало растущее возле монастыря ядовитое растение. Фотографии они опубликовали в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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