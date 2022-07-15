Ноябрьск вошел в десятку «умных городов» России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ноябрьск вошел в топ-10 индекса IQ городов России по итогам 2021 года. Рейтинг городов был озвучен на всероссийском форуме по вопросам цифровой трансформации в Мурманске, сообщает группа администрации Ноябрьска в социальной сети «ВКонтакте».

«В Мурманске на III Всероссийском форуме по развитию и цифровой трансформации городов объявили результаты конкурса. Ноябрьск вошел в ТОП-10 индекса IQ городов России по итогам 2021 года», — сообщает администрация Ноябрьска в соцсети.

Рейтинг разработан специалистами минстроя России. Каждый город оценивается по десяткам параметров, в том числе по внедрению электронных дневников, распространенности общественного Wi-Fi, системы видеонаблюдения и др.

Ранее URA.RU рассказало, что технологии «умного города» внедряются в Ноябрьске с 2019 года. В соседнем ХМАО в топ вошли Сургут и Ханты-Мансийск.