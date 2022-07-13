Соратница Шумкова стала самым популярным замгубернатора

В системе «Яндекс» из курганских замгубернаторов чаще всего ищут Оксану Куташи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Самым популярным заместителем губернатора Курганской области по запросам в интернете стала Оксана Куташи. URA.RU проанализировало запросы жителей регионов Уральского федерального округа в сервисе «Подбор слов» в системе «Яндекс».

«Как показали данные поисковика, в июле поступило 842 запроса по поводу Куташи. Пользователей интересует биография руководителя аппарата губернатора и дата рождения», — говорится в данных поискового сервиса. На втором месте заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина. Уральцы искали ее 605 раз. Тройку лидеров с 488-ю запросами замыкает замглавы региона по экономической политике Владимир Архипов.

Следом идут Константин Ермаков (460 запросов) и временно исполняющий обязанности замгубернатора Константин Малышев (269 запросов). Заместителя губернатора — руководителя представительства Курганской области при правительстве Российской Федерации Андрея Алексеева искали в поисковике всего 11 раз.

URA.RU писало, что Куташи работала под руководством губернатора Курганской области Вадима Шумкова еще в правительстве Тюменской области. В департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области она занимала должность помощника замгубернатора. После назначения Шумкова врио губернатора Курганской области в 2018 году перешла работать в правительство региона. Ранее сообщалось, что Куташи заработала больше всех чиновников в региональном правительстве. Ее доход за 2021 год составил 7,9 млн рублей.