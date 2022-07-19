Следователи займутся инцидентом в тюменском аэропорту

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Центральный МСУТ СКР заинтересовался инцидентом в Рощино Фото:

В Тюмени выясняются обстоятельства авиационного инцидента, в результате которого самолет выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной-полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР.

«По предварительной информации сегодня в аэропорту Рощино воздушное судно атр-72 регистрационный номер 67684, выполняющее тренировочный полет, совершило при посадке выкат за пределы ВПП на расстояние около 20 метров», — сообщили в telegram-канале ведомства. На борту находилось 4 человека, о наличии пострадавших информации нет.

Сейчас следователи проводят проверки для установления обстоятельств происшествия. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Рощино повредили самолеты авиакомпании «Ямал». Инцидент произошел из-за уборщика, который нарушил технику безопасности.

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В Тюмени выясняются обстоятельства авиационного инцидента, в результате которого самолет выкатился на 20 метров за пределы взлетно-посадочной-полосы (ВПП). Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СКР. «По предварительной информации сегодня в аэропорту Рощино воздушное судно атр-72 регистрационный номер 67684, выполняющее тренировочный полет, совершило при посадке выкат за пределы ВПП на расстояние около 20 метров», — сообщили в telegram-канале ведомства. На борту находилось 4 человека, о наличии пострадавших информации нет. Сейчас следователи проводят проверки для установления обстоятельств происшествия. По их результатам будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU сообщало, что в Рощино повредили самолеты авиакомпании «Ямал». Инцидент произошел из-за уборщика, который нарушил технику безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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