Курганский травник поддержал слова Путина о пользе иван-чая

Зауральский травник рассказал о полезных свойствах иван-чая и его истории Фото: Илья Московец © URA.RU

Зауральский травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский рассказал о полезных свойствах иван-чая после слов президента России о том, что иван-чай полезнее, чем Coca-Cola. Об этом URA.RU рассказал сам травник.

«Действительно, иван-чай считают самым сильным растением с противовоспалительными свойствами и назначают при панкреатите, гастрите или простатите. В том числе иван-чай выступает как антидепрессант. Все эти эффекты проявляются у зеленого листа, когда его высушивают по всем правилам — в темноте и в тени», — говорит Юровский.

При этом иван-чай содержит в себе пирролизидиновые алкалоиды, которые разрушают клетки печени. Как отмечает травник, доля алкалоидов в растении незначительна, но злоупотреблять настоем и чаем из него не стоит. «Ферментация — это идеальное условие для разрушения этих алколоидов. За счет этого иван-чай можно употреблять дольше, но некоторые полезные свойства он потеряет», — отмечает специалист.

Что касается производственного приготовления иван-чая, то, по мнению травника, качественного продукта на рынке сейчас нет. «Многие производители до сих пор продолжают заготавливать его по технологии XIX века. Во времена Российской империи иван-чай был популярен как фальсификат китайского черного чая. Поэтому все технологии, а именно перетирание с торфом и глиной (органические кислоты делают иван-чай более темным), созданы лишь для того, чтобы приблизить растение по внешнему виду к китайскому чаю», — говорит Юровский.

Если говорить о полезных свойствах травы в Курганской области, то содержание витамина С в растении в разы больше, чем в лимоне. Как отмечает травник, под Тюменью и дальше на север — количество витамина С в иван-чае кратно увеличивается.

Ранее URA.RU писало, что курганцы обнаружили заросли полезной дикой вишни. По словам травника Дмитрия Юровского, листья растения содержат в себе рутин, обладающий капилляроукрепляющими свойствами.

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