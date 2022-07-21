21 июля 2022

Курганец избил сожительницу совком и задушил ремнем

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление ареста Владимиру Рыжуку. Курган, наручники
В Курганской области будут судить мужчину, который убил свою сожительницу Фото:

Житель города Макушино Курганской области избил свою сожительницу металлическим совком. Он нанес женщине около 15 ударов, а после задушил ремнем. Следователи завершили расследование уголовного дела, говорится на сайте СУ СКР по Курганской области

«Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя города. Ему предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ)», — говорится на сайте силового ведомства.

По данным следствия, между ним и его сожительницей произошла ссора. Он избил женщину металлическим совком, нанеся более 15 ударов. После чего задушил сожительницу ремнем тряпичной сумки, которую нашел у себя в доме. Чтобы избежать уголовной ответственности, он завернул в ковер и закопал в ближайшем лесу. О пропаже женщины сообщила сестра обвиняемого.

Ранее судимого местного жителя задержали следователи и сотрудники уголовного розыска. Свою вину он признал. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

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Житель города Макушино Курганской области избил свою сожительницу металлическим совком. Он нанес женщине около 15 ударов, а после задушил ремнем. Следователи завершили расследование уголовного дела, говорится на сайте СУ СКР по Курганской области «Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего жителя города. Ему предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ)», — говорится на сайте силового ведомства. По данным следствия, между ним и его сожительницей произошла ссора. Он избил женщину металлическим совком, нанеся более 15 ударов. После чего задушил сожительницу ремнем тряпичной сумки, которую нашел у себя в доме. Чтобы избежать уголовной ответственности, он завернул в ковер и закопал в ближайшем лесу. О пропаже женщины сообщила сестра обвиняемого. Ранее судимого местного жителя задержали следователи и сотрудники уголовного розыска. Свою вину он признал. В ближайшее время дело рассмотрит суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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