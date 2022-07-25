Губернатор Моор определился с датой своей пресс-конференции

Встреча губернатора Александра Моора и журналистов состоится 11—12 августа Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Традиционная пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, приуроченная ко дню рождения региона (14 августа), в 2022 году состоится 11 или 12 августа. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политическом истеблишменте области.

«В этом году губернатор решил поменять дату своей традиционной пресс-конференции. Причины назвать не могу, но состоится она не 14 августа, в день рождения Тюменской области, а где-то 11-12 числа», — сообщил источник URA.RU.

Как ранее писало агентство, последняя пресс-конференция главы региона состоялась 21 апреля. На ней Александр Моор рассказал о дефиците продуктов в Тюменской области, росте цен на топливо и о проблемах, связанных с санкциями против России.