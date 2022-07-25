Губернатор Моор определился с датой своей пресс-конференции

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Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Встреча губернатора Александра Моора и журналистов состоится 11—12 августа Фото:

Традиционная пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, приуроченная ко дню рождения региона (14 августа), в 2022 году состоится 11 или 12 августа. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политическом истеблишменте области.

«В этом году губернатор решил поменять дату своей традиционной пресс-конференции. Причины назвать не могу, но состоится она не 14 августа, в день рождения Тюменской области, а где-то 11-12 числа», — сообщил источник URA.RU.

Как ранее писало агентство, последняя пресс-конференция главы региона состоялась 21 апреля. На ней Александр Моор рассказал о дефиците продуктов в Тюменской области, росте цен на топливо и о проблемах, связанных с санкциями против России.

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Традиционная пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, приуроченная ко дню рождения региона (14 августа), в 2022 году состоится 11 или 12 августа. Об этом URA.RU рассказал собственный источник в политическом истеблишменте области. «В этом году губернатор решил поменять дату своей традиционной пресс-конференции. Причины назвать не могу, но состоится она не 14 августа, в день рождения Тюменской области, а где-то 11-12 числа», — сообщил источник URA.RU. Как ранее писало агентство, последняя пресс-конференция главы региона состоялась 21 апреля. На ней Александр Моор рассказал о дефиците продуктов в Тюменской области, росте цен на топливо и о проблемах, связанных с санкциями против России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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