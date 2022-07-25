В Тюменской области проспонсируют открытие нового завода

Построить завод планируют в индустриальном парке «Богандинский» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменском районе запустят новый завод по производству пеностекольного щебня. На это планируют потратить около 80 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». 500 миллионов рублей выделят на этот и еще семь других проектов.

«Создание завода по производству пеностекольного щебня позволит не только предоставить комплексное решение для строительства долговечных и экономичных дорог в сложных дорожно-климатических условиях, но и решить вопрос по переработке стеклотары и стекольного боя», — сообщает пресс-служба фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Планируемый объем инвестиций в завод составит более 80 млн рублей, а открытие предприятие позволит создать 32 рабочих места.

Всего по итогам заседания экспертного совета фонда будет проспонсировано восемь проектов. Общая сумма инвестиций составит 500 миллионов рублей. Среди них несколько затронут Тюмень. В частности, проект по производству огнестойких полимерных труб для систем автоматического пожаротушения откроют в индустриальном парке «Богандинский», где расположится и вышеупомянутый завод. Также местный инвестор вложится в расширение действующего банного комплекса и построит еще один с хамамом, парной, душевыми комнатами, бассейном и рестораном. 100 миллионов рублей будет вложено на появление производственного корпуса и закупку специального оборудования по изготовлению металлических резервуаров.

Ранее URA.RU сообщало, что Тюменская область оказалась в лидерах федерального инвестиционного рейтинга. Она заняла пятое место, уступив Москве, Татарстану, Московской и Тульской области.