Тюменская область оказалась в лидерах федерального рейтинга. У региона был козырь

17 июня 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

В Петербурге огласили лидеров инвестрейтинга РФ Фото: сайт АСИ Тюменская область оказалась в лидерах инвестрейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по направлению «Инфраструктура и ресурсы». Итоги были представлены на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. Как отмечается на сайте АСИ, добиться этого помогла компания СУЭНКО. «[Направление] „Инфраструктура и ресурсы“ — Москва, Челябинская область, Калининградская область, Тюменская область, Магаданская область», — объявила лидеров глава АСИ Светлана Чупшева. Добиться успехов по подключению к электросетям Тюменская область смогла в том числе благодаря компании СУЭНКО: энергетики создали сайт, который упрощает процедуру и делает процесс более прозрачным. В целом Тюменская область заняла пятое место в инвестиционном рейтинге регионов. Еще один регион УрФО — Челябинская область — девятое место. Среди субъектов, которые сумели качественно улучшить инвестклимат, оказалась Курганская область. По итогам 2021 года Зауралье заняло 15 место. Компания СУЭНКО работает и в этом регионе, активно занимается подключением новых потребителей к сетям. Кроме Курганской области, среди регионов-лидеров роста в рейтинге Пермский край. Он также занял 15 строчку. АСИ ежегодно составляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Его структура включает четыре направления: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого и среднего предпринимательства». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменская область оказалась в лидерах инвестрейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) по направлению «Инфраструктура и ресурсы». Итоги были представлены на Петербургском международном экономическом форуме 17 июня. Как отмечается на сайте АСИ, добиться этого помогла компания СУЭНКО. «[Направление] „Инфраструктура и ресурсы“ — Москва, Челябинская область, Калининградская область, Тюменская область, Магаданская область», — объявила лидеров глава АСИ Светлана Чупшева. Добиться успехов по подключению к электросетям Тюменская область смогла в том числе благодаря компании СУЭНКО: энергетики создали сайт, который упрощает процедуру и делает процесс более прозрачным. В целом Тюменская область заняла пятое место в инвестиционном рейтинге регионов. Еще один регион УрФО — Челябинская область — девятое место. Среди субъектов, которые сумели качественно улучшить инвестклимат, оказалась Курганская область. По итогам 2021 года Зауралье заняло 15 место. Компания СУЭНКО работает и в этом регионе, активно занимается подключением новых потребителей к сетям. Кроме Курганской области, среди регионов-лидеров роста в рейтинге Пермский край. Он также занял 15 строчку. АСИ ежегодно составляет Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России. Его структура включает четыре направления: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого и среднего предпринимательства».