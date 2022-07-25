Чаще всего курганцев не берут в армию из-за болезней кожи

26 июля 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

В весенний призыв 2022 года чаще всего не принимали на службу людей с плоскостопием, дерматитами и экземами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганских призывников чаще всего не берут на службу из-за кожных и костно-мышечных болезней, а также проблем с психическим здоровьем. Об этом говорит начальник центра военно-врачебной экспертизы Сергей Дик. «Существует 89 статей расписаний болезни, по которым так или иначе не призывают на службу. Наиболее частые патологии — это кожные патологии (атопические дерматиты, экземы) и костно-мышечные (сколиозы разных степеней, плоскостопие, остеохондрозы на отделах позвоночника, бывают даже патологии всех отделов)», — рассказывает Дик в интервью порталу «Область 45». По словам врача, среди призывников нередко встречаются и психиатрические заболевания. «В основном это различные виды умственной отсталости. Что касается более серьезных болезней, то чаще всего сталкиваемся с шизофренией. В этот весенний призыв, к счастью, таких призывников было мало», — отмечает Дик. До этого URA.RU сообщало, что курганцев приглашают поступить на военную службу по контракту. Денежное довольствие в зависимости от дислокации воинской части, воинской должности, звания, выслуги лет, классной квалификации военнослужащего составит от 30 до 80 тысяч рублей.

Курганских призывников чаще всего не берут на службу из-за кожных и костно-мышечных болезней, а также проблем с психическим здоровьем. Об этом говорит начальник центра военно-врачебной экспертизы Сергей Дик. «Существует 89 статей расписаний болезни, по которым так или иначе не призывают на службу. Наиболее частые патологии — это кожные патологии (атопические дерматиты, экземы) и костно-мышечные (сколиозы разных степеней, плоскостопие, остеохондрозы на отделах позвоночника, бывают даже патологии всех отделов)», — рассказывает Дик в интервью порталу «Область 45». По словам врача, среди призывников нередко встречаются и психиатрические заболевания. «В основном это различные виды умственной отсталости. Что касается более серьезных болезней, то чаще всего сталкиваемся с шизофренией. В этот весенний призыв, к счастью, таких призывников было мало», — отмечает Дик. До этого URA.RU сообщало, что курганцев приглашают поступить на военную службу по контракту. Денежное довольствие в зависимости от дислокации воинской части, воинской должности, звания, выслуги лет, классной квалификации военнослужащего составит от 30 до 80 тысяч рублей.