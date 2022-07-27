В Зауралье затравили бывшего главврача, ставшего коммунальщиком

Экс-руководителя Мокроусовской ЦРБ затравили в районной администрации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему главврачу Мокроусовской ЦРБ Владимиру Зайцеву районные чиновники устроили травлю, уволив из больницы и из МУП «Водоканал», куда он пришел на должность директора. Об этом URA.RU рассказал источник из сферы здравоохранения.

«Зайцев работал главврачом в ЦРБ около 20 лет, потом его оттуда спровадили. Возможно, кому-то из чиновников не понравилась его деятельность в роли депутата. После этого он устроился директором в МУП „Водоканал“, но спустя время на него повесили все долги предприятия. На комиссии его признали недостойным должности и уволили, и все это с подачи кого-то из администрации», — говорит инсайдер.

Согласно данным сайта Мокроусовского районного суда, Зайцев подал в суд на мэрию за незаконное увольнение, произошедшее в мае 2022. Он считает, что комиссия приняла решение о несоответствии его занимаемой должности под давлением главы округа Владимира Демешкина. Причина несоответствия — рост долгов и расходов на предприятии, риск банкротства. В СБИС указано, что на 20 июля собственные средства компании составляют -2,2 млн рублей, операции по счетам приостановлены.

По итогам разбирательств, суд признал увольнение Зайцева незаконным, а долги предприятия — несвязанными с его деятельностью. Также суд потребовал восстановить его в должности директора и взыскать с МУП «Водоканал» 53 тысячи рублей в качестве выплаты за вынужденный прогул.

URA.RU обратилось за комментарием к Зайцеву по месту его работы. На базе подтвердили, что Зайцев работает в офисе «Водоканала», связаться напрямую с ним не удалось. Владимир Демешкин от комментариев URA.RU отказался.

До этого URA.RU писало, что бывшая сотрудница налоговой отсудила более 75 тысяч рублей после своего сокращения из инспекции. Работодатель не выплатил женщине задолженность по компенсациям.