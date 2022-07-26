На новом рейсе в Курган прилетел высокопоставленный священник. Фото, видео

27 июля 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

Митрополит Даниил прилетел в Курган 27 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Митрополит Курганский и Белозерский Даниил оказался в числе первых пассажиров, которые 27 июля прилетели из Москвы в Курган на самолете новой для города авиакомпании. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся в это время в аэропорту. «В аэропорту находится митрополит. Священнослужитель прилетел на новом рейсе», — сообщил корреспондент. В Курган из Москвы прилетело 143 человека. Из Кургана в Москву улетят 166 человек. Один из пассажиров рассказал, что на первом рейсе раздавали шампанское. Вместимость самолета — 180 кресел, шесть из них — бизнес-класса. Пока известно, что авиакомпания NordStar будет три раза в неделю выполнять рейсы из Кургана в Москву и обратно. Планируется, что с 1 сентября они станут ежедневными. Местные жители жаловались, что билеты на рейсы стоят более 7 тыс. рублей. Позже их стоимость снизилась до 4 980 рублей.

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил оказался в числе первых пассажиров, которые 27 июля прилетели из Москвы в Курган на самолете новой для города авиакомпании. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находившийся в это время в аэропорту. «В аэропорту находится митрополит. Священнослужитель прилетел на новом рейсе», — сообщил корреспондент. В Курган из Москвы прилетело 143 человека. Из Кургана в Москву улетят 166 человек. Один из пассажиров рассказал, что на первом рейсе раздавали шампанское. Вместимость самолета — 180 кресел, шесть из них — бизнес-класса. Пока известно, что авиакомпания NordStar будет три раза в неделю выполнять рейсы из Кургана в Москву и обратно. Планируется, что с 1 сентября они станут ежедневными. Местные жители жаловались, что билеты на рейсы стоят более 7 тыс. рублей. Позже их стоимость снизилась до 4 980 рублей.