27 июля 2022

Тюменцев предупредили об опасной погоде

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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
В Тюменской области ожидаются сильный ветер и грозы Фото:

Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 29 июля. Об этом на своем сайте сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также в регионе прогнозируют грозы.

«Ветер с порывами до 17 метров в секунду. Период предупреждения: с 8:00 до 20:00 29 июля», — сообщает тюменский Гидрометцентр на своем сайте. Согласно международной шкале Бофорта, такая сила ветра способна гнуть стволы деревьев.

Прогнозируют синоптики и грозы. Они вероятны вплоть до 20.00 29 июля.

Ранее URA.RU писало, что из-за сильного ветра в Тюмени погибла водитель крана, известная блогер. Крушение техники попало на съемку очевидцев.

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Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 29 июля. Об этом на своем сайте сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также в регионе прогнозируют грозы. «Ветер с порывами до 17 метров в секунду. Период предупреждения: с 8:00 до 20:00 29 июля», — сообщает тюменский Гидрометцентр на своем сайте. Согласно международной шкале Бофорта, такая сила ветра способна гнуть стволы деревьев. Прогнозируют синоптики и грозы. Они вероятны вплоть до 20.00 29 июля. Ранее URA.RU писало, что из-за сильного ветра в Тюмени погибла водитель крана, известная блогер. Крушение техники попало на съемку очевидцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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