Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области ожидаются сильный ветер и грозы
Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 29 июля. Об этом на своем сайте сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также в регионе прогнозируют грозы.
«Ветер с порывами до 17 метров в секунду. Период предупреждения: с 8:00 до 20:00 29 июля», — сообщает тюменский Гидрометцентр на своем сайте. Согласно международной шкале Бофорта, такая сила ветра способна гнуть стволы деревьев.
Прогнозируют синоптики и грозы. Они вероятны вплоть до 20.00 29 июля.
Ранее URA.RU писало, что из-за сильного ветра в Тюмени погибла водитель крана, известная блогер. Крушение техники попало на съемку очевидцев.
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