Тюменцев предупредили об опасной погоде

В Тюменской области ожидаются сильный ветер и грозы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Тюменской области 29 июля. Об этом на своем сайте сообщает Тюменский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Также в регионе прогнозируют грозы.

«Ветер с порывами до 17 метров в секунду. Период предупреждения: с 8:00 до 20:00 29 июля», — сообщает тюменский Гидрометцентр на своем сайте. Согласно международной шкале Бофорта, такая сила ветра способна гнуть стволы деревьев.

Прогнозируют синоптики и грозы. Они вероятны вплоть до 20.00 29 июля.

Ранее URA.RU писало, что из-за сильного ветра в Тюмени погибла водитель крана, известная блогер. Крушение техники попало на съемку очевидцев.