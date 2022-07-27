Курганские бизнесмены не верят властям и боятся строить аквапарк

В Кургане никто не хочет строить аквапарк Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Предприниматели не решаются взяться за строительство аквапарка в Кургане, потому что не уверены в решении властей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, близкий к сфере строительства. Разговоры о появлении в Кургане аквапарка начались еще при экс-губернаторе Богомолове в 2007 году.

«Сейчас многим бизнесменам страшно браться за какие-то крупные объекты в Кургане и области. Предприниматели опасаются, что если ввяжутся в такую стройку, то могут потерять большие деньги. У застройщиков пропало доверие к местным чиновникам. Поэтому желающих построить аквапарк нет», — сказал инсайдер.

URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, чтобы выяснить планы по строительству аквапарка в городе. В пресс-службе мэрии ответили, что бюджетом города строительство аквапарка не предусмотрено. «Строительство аквапарка требует значительных финансовых затрат, реализация такого проекта возможна только с привлечением крупных инвесторов. До настоящего времени инициативы от предпринимателей по строительству аквапарка в Кургане не поступали. В соответствии с генпланом размещение аквапарка возможно в Заозерном районе», — сообщили в мэрии.

В 2007 году о своих планах на строительство заявляли два известных предпринимателя Владимир Лузин и Игорь Потютьков. Первый из них собирался построить оздоровительный комплекс с аквапарком в Заозерном. Бизнесмену выделялась площадка более 2,5 га. Планировалось потратить 50 тыс. долларов. Закончить объект застройщик обещал в течение трех лет. В этом же году на строительства еще одного аквапарка заявился владелец мебельного производства Игорь Потютьков. Предприниматель хотел построить аквапарк в поселке Энергетики в том же здании, где находился мебельный салон. Однако ни одна из идей курганских бизнесменов так и не была воплощена. В 2017 году курганские чиновники на общественных слушаниях включили строительство аквапарка в план программы комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2028 года.