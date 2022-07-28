Пожарные назвали причину гибели людей в охотничьих избах ЯНАО

29 июля 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Причиной всех возгораний стал человеческий фактор Фото: Денис Моргунов © URA.RU С начала года в результате пожаров в лесах ЯНАО из-за пожаров в охотничьих домиках погибло 5 человек. Причиной этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем или нарушение техники безопасности, сообщили в МЧС России по ЯНАО. «За прошедший период 2022 года в результате пожаров в охотничьих избах погибло 5 человек. В связи с участившимися случаями пожаров в охотничьих избах с гибелью людей, Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности при нахождении на отдыхе, рыбалке или охоте.», — рассказали в пресс-релизе представители ведомства. Во время использования печей нельзя оставлять их без присмотра, производить топку с открытой дверцей, располагать топливо и другие горючие материалы рядом с печью, использовать для розжига моторное топливо. Кроме того необходимо внимательно следить за температурой и не перекаливать печи. Также в ведомстве предостерегли жителей ЯНАО от злоупотребления алкоголем в лесу и попросили воздержаться от курения внутри охотничьих изб. Ранее URA.RU сообщало, что в лесной избушке Приуральского района нашли тела двоих мужчин. Они погибли при пожаре. Еще два человека погибли при пожаре в 25 километрах от Надыма. Причиной тоже послужило возгорание в охотничьем домике.

С начала года в результате пожаров в лесах ЯНАО из-за пожаров в охотничьих домиках погибло 5 человек. Причиной этих пожаров стало неосторожное обращение с огнем или нарушение техники безопасности, сообщили в МЧС России по ЯНАО. «За прошедший период 2022 года в результате пожаров в охотничьих избах погибло 5 человек. В связи с участившимися случаями пожаров в охотничьих избах с гибелью людей, Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности при нахождении на отдыхе, рыбалке или охоте.», — рассказали в пресс-релизе представители ведомства. Во время использования печей нельзя оставлять их без присмотра, производить топку с открытой дверцей, располагать топливо и другие горючие материалы рядом с печью, использовать для розжига моторное топливо. Кроме того необходимо внимательно следить за температурой и не перекаливать печи. Также в ведомстве предостерегли жителей ЯНАО от злоупотребления алкоголем в лесу и попросили воздержаться от курения внутри охотничьих изб. Ранее URA.RU сообщало, что в лесной избушке Приуральского района нашли тела двоих мужчин. Они погибли при пожаре. Еще два человека погибли при пожаре в 25 километрах от Надыма. Причиной тоже послужило возгорание в охотничьем домике.