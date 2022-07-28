Воду отключат в районе Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 30 июля отключат воду в более чем 30 домах района Рябково. Об этом сообщили представители компании «Водный Союз».

«В микрорайоне Рябково произойдет аварийное отключение холодного водоснабжения. Для устранения аварийной ситуации на линии холодного водоснабжения диаметром 300 мм по адресу: Чернореченская, 105. 30.07.2022 г. с 08:00 до 24:00 необходимо произвести отключение холодной воды. Просим потребителей сделать необходимый запас воды», — указано в сообщении, размещенном в аккаунтах компании в соцсетях.

Воду отключат в зданиях, расположенных по адресам:

пр. Голикова, 28 — 38, 30б (автомойка), 39 ТЭЦ-2;

ул. Анфиногенова, 100, 102, 104, 106, 172;

ул. Бурова-Петрова,123,132, 134;

ул. Промышленная, 3к1, 3к2, 19 (кабельный завод);

ул. Чернореченская, 46 (автомойка), 79, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 91а, 93, 95, 97, 97а (котельная), 99,101, 103 (детсад № 16), 103б КНС-19, 105, 107, 107а, 109, 109а, 115, 115 (теплопункт), 119, 125,130б;

ул. Школьная, 13а (котельная), 24, 48 (детсад №109), 68.;

частный сектор улиц Анфиногенова, Добролюбова и Чернореченской.

Также в этот день без воды останутся жители микрорайона Вороновка. В Кургане из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации происходят частые коммунальные аварии. В ближайшие три года «Водный Союз» потратит на их модернизацию более 600 млн рублей, из них около 220 млн рублей израсходуют в 2022 году.