Из-за нового детсада в микрорайоне Кургана отключат воду

Отключение воды запланировали на 30 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В микрорайоне Вороновка в Кургане 30 июля отключат холодную воду из-за врезки водопровода на строящийся детский сад. Об этом URA.RU сообщили представители компании «Водный Союз».

«30 июля в Вороновке будет ограничена подача холодной воды в связи с врезкой водопровода на строящийся детский сад по адресу: ул. Урожайная, 147А. Будет отключено холодное водоснабжение во всем частном секторе микрорайона Вороновка, в т. ч. в детском саду №34», — рассказали в пресс-службе.

Холодную воду планируют отключить с 9:00 до 20:00. Представители организации попросили горожан сделать необходимый запас воды.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В 2022 году представители «Водного Союза» планируют потратить около 220 млн рублей на их ремонт. За три года компания направит на эти цели более 600 млн рублей.