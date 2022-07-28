Из-за нового детсада в микрорайоне Кургана отключат воду

В микрорайоне Вороновка в Кургане 30 июля отключат холодную воду из-за врезки водопровода на строящийся детский сад. Об этом URA.RU сообщили представители компании «Водный Союз».
«30 июля в Вороновке будет ограничена подача холодной воды в связи с врезкой водопровода на строящийся детский сад по адресу: ул. Урожайная, 147А. Будет отключено холодное водоснабжение во всем частном секторе микрорайона Вороновка, в т. ч. в детском саду №34», — рассказали в пресс-службе.
Холодную воду планируют отключить с 9:00 до 20:00. Представители организации попросили горожан сделать необходимый запас воды.
Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В 2022 году представители «Водного Союза» планируют потратить около 220 млн рублей на их ремонт. За три года компания направит на эти цели более 600 млн рублей.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В микрорайоне Вороновка в Кургане 30 июля отключат холодную воду из-за врезки водопровода на строящийся детский сад. Об этом URA.RU сообщили представители компании «Водный Союз». «30 июля в Вороновке будет ограничена подача холодной воды в связи с врезкой водопровода на строящийся детский сад по адресу: ул. Урожайная, 147А. Будет отключено холодное водоснабжение во всем частном секторе микрорайона Вороновка, в т. ч. в детском саду №34», — рассказали в пресс-службе. Холодную воду планируют отключить с 9:00 до 20:00. Представители организации попросили горожан сделать необходимый запас воды. Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В 2022 году представители «Водного Союза» планируют потратить около 220 млн рублей на их ремонт. За три года компания направит на эти цели более 600 млн рублей.