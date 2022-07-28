28 июля 2022

Из-за нового детсада в микрорайоне Кургана отключат воду

© Служба новостей «URA.RU»
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Отключение ХВС. Курган , быт, отключение воды, водоснабжение, раковина, посуда, кухня, водопроводный кран, хвс
Отключение воды запланировали на 30 июля Фото:

В микрорайоне Вороновка в Кургане 30 июля отключат холодную воду из-за врезки водопровода на строящийся детский сад. Об этом URA.RU сообщили представители компании «Водный Союз».

«30 июля в Вороновке будет ограничена подача холодной воды в связи с врезкой водопровода на строящийся детский сад по адресу: ул. Урожайная, 147А. Будет отключено холодное водоснабжение во всем частном секторе микрорайона Вороновка, в т. ч. в детском саду №34», — рассказали в пресс-службе.

Холодную воду планируют отключить с 9:00 до 20:00. Представители организации попросили горожан сделать необходимый запас воды.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В 2022 году представители «Водного Союза» планируют потратить около 220 млн рублей на их ремонт. За три года компания направит на эти цели более 600 млн рублей.

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В микрорайоне Вороновка в Кургане 30 июля отключат холодную воду из-за врезки водопровода на строящийся детский сад. Об этом URA.RU сообщили представители компании «Водный Союз». «30 июля в Вороновке будет ограничена подача холодной воды в связи с врезкой водопровода на строящийся детский сад по адресу: ул. Урожайная, 147А. Будет отключено холодное водоснабжение во всем частном секторе микрорайона Вороновка, в т. ч. в детском саду №34», — рассказали в пресс-службе. Холодную воду планируют отключить с 9:00 до 20:00. Представители организации попросили горожан сделать необходимый запас воды. Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за изношенности городских сетей водоснабжения и канализации. В 2022 году представители «Водного Союза» планируют потратить около 220 млн рублей на их ремонт. За три года компания направит на эти цели более 600 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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