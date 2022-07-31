В курганском ТЦ не открыли магазин H&M

В курганском торговом центре 1 августа не открыли магазин H&M Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В Кургане 1 августа в торгово-развлекательном центре «Гиперсити» не открыли магазин H&M. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В службе поддержки компании уточнили, что магазины будут возобновлять работу в течение августа.

«В торговом центре магазин не открыли. Очередей нет. Покупатели проходят мимо», — передает корреспондент агентства. Ранее сообщалось, что магазины H&M откроются 1 августа ради финальной распродажи оставшихся товаров.

В службе поддержки URA.RU сообщили, что магазины в России будут открывать в течение месяца. Курганцам советуют следить за информацией на официальном сайте и странице в социальной сети «ВКонтакте». В компанию отправлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пройдет распродажа товаров шведской сети H&M, которая ранее заявила об окончательном уходе с российского рынка. Позже стало известно, что компания отказалась от распродажи. Заявление компании было размещено на ее сайте.

Ранее сообщалось, что компания H&M Group решила закрыть бизнес в России «из-за ограничений, препятствующих операционной деятельности, и непредсказуемости будущего». Многие иностранные компании приняли решение остановить свой бизнес в России после санкций, которые ввел Запад после начала спецоперации РФ на Украине. Российские компании смогли адаптироваться под новые методы работы, и занять освободившиеся ниши.