В Кургане будут искать жителей, ворующих воду

За незаконное пользование водоснабжением курганцам грозит штраф около 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«Водный Союз» проводит рейды и ищет курганцев, которые незаконно подключились к водоотведению или водоснабжению. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«Специалисты „Водного Союза“ продолжают выявлять незаконные врезки в централизованные сети. За июнь и июль специалисты компании провели восемь рейдов. Установлены несколько нарушений пользования холодным водоснабжением и водоотведением», — говорится в сообщении. При этом врезка считается незаконной, если она проведена без разрешительных документов.

Как отмечают в компании, если во время рейда специалисты находят незаконную врезку к водоснабжению или водоотведению, то инспектор составит на нарушителя акт. «За незаконное подключение на потребителя будет наложен штраф, который составляет около 50 тысяч рублей. Сумма начислений будет расти вплоть до устранения всех нарушений», — сообщают в «Водном Союзе».

По закону, договор на подключение к городским водопроводам и канализации, необходимо заключать непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Если на участке или в доме нет никаких ограничений для подключения городским сетям, а технические характеристика соответствуют требованиям, то «Водный Союз» заключит с потребителем договор и проведет врезку.

Ранее URA.RU сообщало, что с 1 июля питьевая вода и водоотведение с июля подорожали для курганцев на 4%. Повышение тарифов были утверждены областным правительством еще в 2019 году.