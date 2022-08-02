В Кургане новое кафе не могут открыть из-за нехватки работников

В Кургане перенесли открытие кафе на Центральном рынке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В центре Кургана затягивается открытие нового кафе из-за нехватки сотрудников. Об этом сообщается в группе Центрального рынка в соцсети «ВКонтакте».

«Очень часто нас спрашивают, когда на рынке появится фуд-зона с новой точкой общественного питания. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем торжественно заявить об открытии. Но, к сожалению, процесс запуска откладывается. Не хватает рабочих рук, которые смогут обеспечить бесперебойную работу заведения», — говорится в сообщении. В новое кафе требуются повара, мастера чистоты и кассиры.

Ранее URA.RU писало, что на Центральном рынке Кургана появится новое кафе с русской и восточной кухней. В заведении планируют продавать шашлыки, плов и пироги. Также сообщалось, что бизнесмены из Азербайджана хотят открыть торговый дом на главном рынке Кургана.