02 августа 2022

В Кургане новое кафе не могут открыть из-за нехватки работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральный рынок. Курган , центральный рынок, шашлыки пироги
В Кургане перенесли открытие кафе на Центральном рынке Фото:

В центре Кургана затягивается открытие нового кафе из-за нехватки сотрудников. Об этом сообщается в группе Центрального рынка в соцсети «ВКонтакте».

«Очень часто нас спрашивают, когда на рынке появится фуд-зона с новой точкой общественного питания. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем торжественно заявить об открытии. Но, к сожалению, процесс запуска откладывается. Не хватает рабочих рук, которые смогут обеспечить бесперебойную работу заведения», — говорится в сообщении. В новое кафе требуются повара, мастера чистоты и кассиры.

Ранее URA.RU писало, что на Центральном рынке Кургана появится новое кафе с русской и восточной кухней. В заведении планируют продавать шашлыки, плов и пироги. Также сообщалось, что бизнесмены из Азербайджана хотят открыть торговый дом на главном рынке Кургана.

Центральный рынок. Курган
В кафе ищут поваров, мастеров чистоты и кассиров
Фото:
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В центре Кургана затягивается открытие нового кафе из-за нехватки сотрудников. Об этом сообщается в группе Центрального рынка в соцсети «ВКонтакте». «Очень часто нас спрашивают, когда на рынке появится фуд-зона с новой точкой общественного питания. Мы с нетерпением ждем момента, когда сможем торжественно заявить об открытии. Но, к сожалению, процесс запуска откладывается. Не хватает рабочих рук, которые смогут обеспечить бесперебойную работу заведения», — говорится в сообщении. В новое кафе требуются повара, мастера чистоты и кассиры. Ранее URA.RU писало, что на Центральном рынке Кургана появится новое кафе с русской и восточной кухней. В заведении планируют продавать шашлыки, плов и пироги. Также сообщалось, что бизнесмены из Азербайджана хотят открыть торговый дом на главном рынке Кургана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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