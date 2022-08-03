Курганские власти отрицают долги бизнесменам по госконтрактам

По данным правительства региона, перед предпринимателями нет задолженностей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники отрицают задержки бизнесменам по оплате государственных и муниципальных контрактов. По данным правительство региона, задолженностей перед предпринимателями нет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе в ответ на редакционный запрос. Ранее стало известно, что курганские бизнесмены жалуются на долги и проверки со стороны местных властей.

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками по государственным и муниципальным контрактам осуществляет государственный (муниципальный) заказчик. Финансирование из бюджета области осуществляется на основании заявок, предоставленными главными заявителями бюджетных средств. На данный момент непрофинансированные заявки отсутствуют», — говорится в ответе правительства региона.

По данным областной прокуратуры, в первом полугодии текущего года с жалобами на несвоевременную оплату выполненных работ по госконтрактам обратилось почти 40 предпринимателей. В результате по выявленным нарушениям было возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. Шесть виновных лиц оштрафовали на общую сумму 180 тысяч рублей. Также за незаконные проверки были привлечены два должностных лица.

Ранее URA.RU писало, что бизнесмен обвинил МУП «Специализированное дорожное предприятие» (учредитель — мэрия Кургана) в невыплате 100 миллионов рублей за поставку щебня. По словам предпринимателя, оплату по госконтракту задерживают несколько месяцев. Позже в администрации города заявили, что у компании мэрии не имеет никаких задолженностей.