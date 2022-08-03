Житель ЯНАО попал под обстрел экскрементами из окна жилого дома

Инцидент произошел в городе Надым по улице Зверева Фото: Размик Закарян © URA.RU

Житель Надыма (ЯНАО) попал под обстрел экскрементами из окна одного из жилых домов по улице Зверева. Историей о произошедшем Игорь Тверской поделился в одной из городских групп в социальной сети «ВКонтакте».

«Вчера попал под <…> обстрел! До мусоропровода или унитаза не могли дойти, чтобы лоток вытрясти?» — написал мужчина в группе «Злой и добрый надымчанин».

Редакция связалась с мужчиной для выяснения обстоятельств, при которых произошел обстрел, очевидец рассказал, что он не совсем понял, кто и зачем это делал. «Я вышел из машины, прошел метров десять и слышу, как летит что-то с верхних этажей, голову поднял посмотреть, смотрю — второй раз выкидывают, но откуда, так и не понял, но точно, что с верхних этажей. Подошел посмотреть, а это экскременты засохшие», — рассказал Тверской.

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