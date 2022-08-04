Губернатор Моор отчитался о резком росте числа инвесторов

В Тюменской области реализуется 120 новых инвестпроектов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

За первое полугодие 2022 года тюменские власти приняли на сопровождение 120 инвестиционных проектов в различных сферах. Об этом в своем telegram-канале сообщили губернатор Александр Моор. Рост по отношению к аналогичному периоду 2021 году составил 40%.

«За полгода мы приняли на сопровождение 120 инвестиционных проектов. Это больше чем за те же шесть месяцев 2021 года. Рост сразу на 40%! Предприниматели создадут новые рабочие места для 2,5 тысяч наших земляков», — написал глава региона.

Моор напомнил, что в 2022 году несколько крупных проектов уже завершено. Это первая очередь лабораторно-исследовательского центра НОВАТЭК, второй корпус клиники «Мать и дитя», футбольный центр «Дерби».

В инфоцентре тюменского правительства добавили, что до конца года в регионе начнут работу еще несколько объектов. Это, в частности: теннисный центр в Тюмени (самый большой за Уралом); детский образовательный центр в районе Ожогино в Тюмени на 260 мест; деревообрабатывающее производство в Ялуторовске.

Ранее URA.RU писало, что крупнейшим инвесторов в экономику Тюменской области остается холдинг «Сибур». В январе стало известно, что компания вложит в развитие тобольской нефтехимической площадки 110 млрд рублей.