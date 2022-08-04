04 августа 2022

Житель Тюменской области избил 7-летнего ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Перми, остановка, остановка общественного транспорта, остановочный комплекс
Инцидент произошел на остановке в Казанском районе Фото:

Житель Казанского района Жанат Бримжанов был оштрафован за то, что ударил 7-летнего мальчика. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Суд установил, что 7 июля 2022 года, мужчина, находясь на остановке в д. Песчаное Казанского района, ударил и толкнул 7-летнего мальчика. В ходе игры с девочкой дети столкнулись лбами. Потом пришел ее отец — Бримжанов схватил мальчика за предплечье правой руки, чем причинил физическую боль. После Жанат позвал свою малолетнюю дочь обхватил кулак своей дочери и нанес им удар малолетнему», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном и извинился перед ребенком. Казанский районный суд привлек мужчину к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ — побои и приговорил к штрафу в размере 5 тыс. рублей.

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

Житель Казанского района Жанат Бримжанов был оштрафован за то, что ударил 7-летнего мальчика. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Суд установил, что 7 июля 2022 года, мужчина, находясь на остановке в д. Песчаное Казанского района, ударил и толкнул 7-летнего мальчика. В ходе игры с девочкой дети столкнулись лбами. Потом пришел ее отец — Бримжанов схватил мальчика за предплечье правой руки, чем причинил физическую боль. После Жанат позвал свою малолетнюю дочь обхватил кулак своей дочери и нанес им удар малолетнему», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном и извинился перед ребенком. Казанский районный суд привлек мужчину к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ — побои и приговорил к штрафу в размере 5 тыс. рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...