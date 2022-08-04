Житель Тюменской области избил 7-летнего ребенка

Инцидент произошел на остановке в Казанском районе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Казанского района Жанат Бримжанов был оштрафован за то, что ударил 7-летнего мальчика. Об этом сообщает telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

«Суд установил, что 7 июля 2022 года, мужчина, находясь на остановке в д. Песчаное Казанского района, ударил и толкнул 7-летнего мальчика. В ходе игры с девочкой дети столкнулись лбами. Потом пришел ее отец — Бримжанов схватил мальчика за предплечье правой руки, чем причинил физическую боль. После Жанат позвал свою малолетнюю дочь обхватил кулак своей дочери и нанес им удар малолетнему», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Подсудимый вину признал, раскаялся в содеянном и извинился перед ребенком. Казанский районный суд привлек мужчину к административной ответственности по ст. 6.1.1. КоАП РФ — побои и приговорил к штрафу в размере 5 тыс. рублей.