Артисты спели «Спасай мою пятницу» Фото: Антон Макеев © URA.RU

Gayazovs Brothers на фестивале Summer Fest, прошедшем в Екатеринбурге с 6 по 7 августа, исполнили невышедший трек «Спасай мою пятницу». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с фестиваля.

«Братья не планировали петь трек, но потом передумали. Возможно, на них повлиял теплый прием, оказанный им екатеринбуржцами», — рассказал журналист. Песня «Спасай мою пятницу» выйдет в сентябре.

Ранее URA.RU писало, что Gayazovs Brothers, выступая на Summer Fest, призвали поддержать Россию. Братья попросили зал громко скандировать «Россия». Gayazovs Brothers выступали во второй день фестиваля, который проходил в ЭКСПО. URA.RU в режиме онлайн рассказывало о ярких событиях фестиваля.