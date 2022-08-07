07 августа 2022

Gayazovs Brothers в Екатеринбурге спели невышедший трек. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артисты спели «Спасай мою пятницу» Фото:

Gayazovs Brothers на фестивале Summer Fest, прошедшем в Екатеринбурге с 6 по 7 августа, исполнили невышедший трек «Спасай мою пятницу». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с фестиваля.

«Братья не планировали петь трек, но потом передумали. Возможно, на них повлиял теплый прием, оказанный им екатеринбуржцами», — рассказал журналист. Песня «Спасай мою пятницу» выйдет в сентябре.

Ранее URA.RU писало, что Gayazovs Brothers, выступая на Summer Fest, призвали поддержать Россию. Братья попросили зал громко скандировать «Россия». Gayazovs Brothers выступали во второй день фестиваля, который проходил в ЭКСПО. URA.RU в режиме онлайн рассказывало о ярких событиях фестиваля.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Gayazovs Brothers на фестивале Summer Fest, прошедшем в Екатеринбурге с 6 по 7 августа, исполнили невышедший трек «Спасай мою пятницу». Об этом сообщил корреспондент URA.RU с фестиваля. «Братья не планировали петь трек, но потом передумали. Возможно, на них повлиял теплый прием, оказанный им екатеринбуржцами», — рассказал журналист. Песня «Спасай мою пятницу» выйдет в сентябре. Ранее URA.RU писало, что Gayazovs Brothers, выступая на Summer Fest, призвали поддержать Россию. Братья попросили зал громко скандировать «Россия». Gayazovs Brothers выступали во второй день фестиваля, который проходил в ЭКСПО. URA.RU в режиме онлайн рассказывало о ярких событиях фестиваля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...